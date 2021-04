Muere actor que interpretó al “Tío Cosa” de Los Locos Addams

El actor Felix Silla, conocido por interpretar al Tío Cosa en la serie estadounidense ‘Los Locos Addams’ (‘The Addams Family’, en inglés), falleció este viernes a los 84 años de edad, tras un cáncer de páncreas. (Seguir leyendo…)

