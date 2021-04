Cheddy García se la devuelve a Jessica Pereira

Cheddy García se riega por un tema tratado en una entrevista realizada por Jessica Pereira a una figura de las redes.

Cheddy García por Instagram:

Díganle a Santa Teresa de Calcuta

Que no siga desinformado, yo desde mis inicios he protegido y cuidado a las prostitutas porque aquí se cometen muchos abusos con estas mujeres, y nadie dice nada, he viajado a países donde mi humor ha llegado hasta los bares más humildes de la prostitución, LAS PROSTITUTAS SON MIS FANS, las he orientado con mi charla en barrios y cárceles, pero una mentira repetida por gente IGNORANTE, se convierte en esto..Documentarse es algo importante para entrevistar y ser entrevistado…Jessica no caigas en ESA MALDITA MEDIOCRIDAD POR VIEW.. Das vergüenza!

¿QUE ME IMPORTA QUE USTED UNA MUJER HECHA Y DERECHA CUERÉ? Mi voz fue por las niñas vendidas a la prostitución como carne al matadero, Maldita Jabladora dique que en Sosua no hay prostitución infantil..

si Jean Alaín cerró cabareces pregúntenle a él qué encontró ahí, para cerrarlo ..Es una pena que la gente de Sosua y Puerto Plata sigan con MIEDO, y que ni a mí me supieron defender, pero yo hice lo correcto ante Dios y lo volvería a hacer mil veces, ..Así que NO JODAN CONMIGO PA’ QUE NO ME ENCUENTREN!

Esta es la entrevista completa: