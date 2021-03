Hay que decirlo fuerte: una recuperación económica sostenible e inclusiva dependerá en buena medida de cuánto más invirtamos en ellas. Hacerlo es un buen negocio, y no se trata de un eslógan. De un lado, las mujeres han demostrado ser mejores pagadoras, según estudios de Financial Alliance for Women. (Sigue leyendo…)