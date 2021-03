La triste noticia de la comunicadora Tania Báez sobre la salud de su padre Manolin Báez, conocido en las redes sociales como “El abuelo influencer”.

Tania Báez por Instagram:

Estos últimos han sido días muy difíciles para todos en la familia, papi entró en en una crisis de salud por el cancer que le aqueja desde hace 10 meses.

Esta última prueba ha sido dura.

Mi corazón se estruja de dolor al verlo padecer.

Sin embargo sentirlo acompañado de tanto amor de todos los que ama, me llena de satisfacción.

Gracias también a toda la familia de #elabueloinfluencer en redes sociales que nos ha escrito preguntando por su estado.

Ustedes significan mucho para el, en medio de su situación, les recuerda♥️.

…

Que sabio has sido viejo mío.

No te quejas nunca. Solo sonríes complacido …

Esos ojos y ese corazón no se rinden…

Buscan, escudriñan y se sostienen en una red de amor tan poderosa que ha roto todo pronóstico.

SEGUIMOS JUNTOS.

Te amo papi.

♥️

. Envíen en sus oraciones luz y amor. Siempre ayudan♥️ #elabueloinfluencer

Foto @techyfatule