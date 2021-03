Video | Jugador de los 76ers sufre lesión feísima

El pívot estelar de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, se someterá a una resonancia magnética después de sufrir una hiperextensión en la rodilla izquierda el viernes por la noche en el juego contra los Washington Wizards, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN. (Seguir leyendo…)

Joel Embiid went down after suffering an apparent leg injury.

He went back to the locker room. pic.twitter.com/Qd8IqC5Ric

— SportsCenter (@SportsCenter) March 13, 2021