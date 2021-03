Danilo Medina y su borrón y cuenta nueva

Altagracia Salazar

Danilo Medina anunció ayer que “a partir de ahora” los votos se conseguirán con propuestas, con ideas y con el apoyo legítimo de las personas.

Al terciarse la ñoña de presidente del PLD, medina quien reconoció que la ultima campaña electoral en la que personalmente promovió a Gonzalo Castillo para sucederle en la presidencia de la república, era la mas cara que conociera dijo que eso es cosa del pasado.

Al frente de un comité político donde los 30 miembros reelegidos promedian una edad de 58 años y los 15 nuevos 51. Medina dijo que el PLD es un partido renovado, dispuesto a escuchar el sentir popular y que por su obra retornará al poder en los próximos años.

Todo es posible en política. Balaguer volvió de 80 años y ciego. Pero no había un reformista preso, no porque faltaran razones, sino por la tolerancia a la corrupción como política impuesta en el país.

Este es otro país con una población cuya edad media ronda los 38 años. Una venitena de dirigentes del PLD está sometido a la justicia y dos hermanos de Medina tienen algún tipo de prisión. Aquí no habrá borrón y cuenta nueva y no porque los del PRM lo decidan sino porque este pueblo no lo aguanta.