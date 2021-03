Brea Frank rechazó enel 2014 propuesta de trabajo en EEUU por “miedo”

El comunicador dominicano radicado en los Estados Unidos Brea Frank dijo que previo aceptar el contrato de trabajo que lo llevó hasta suelo norteamericano en el 2018, en un primer proyecto con su compatriota Francisca Lachapel, rechazó una propuesta en el 2014 por “miedo”. El locutor aseguró que su entrada a Univision NY se dio de manera “extraña”.

“Alguien fue a mi cabina (Mortal). Estaba hablando conmigo, yo no sabía que la persona que estaba ahí era un ejecutivo de esa cadena. Pasó el tiempo, y después me escribieron: mira queremos tener un acercamiento contigo, te interesaría trabajar en EEUU, eso fue en el 2014. La propuesta no me convenció, cogí miedo, no me gustó y pasó”.

Sin embargo, años más tarde “entro” una nueva administración “me entero que llama a par de managers de artistas dominicanos” de que cuál era el locutor que estaba en su momento por lo que coincidió con su nombre y es ahí cuando nuevamente “tomamos la negociación. Así de sencillo, no lo busque; lo hubiese buscado, pero me lo encontraba difícil honestamente”, dijo al comunicador Joel Ramírez.

Sobre aquellos que entendían que él no iba a permanecer mucho tiempo en la ciudad de New York, donde vive hace unos tres años, entre risas Brea aseguró que: “Yo voy a volver cuando yo quiera, no cuando ellos quiera…”

“A diferencia de todos ellos, yo soy un tipo de radio, quizás eso es lo que me ha hecho adaptarme un poquito más rápido, sin restarle méritos a ellos”, en alusión a Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Frederick Martínez (el Pachá), Bolívar Valera “el Boli” y Manolo Ozuna, quienes tienen en común haber trabajado en algún momento en los Estados Unidos y que después de un tiempo haber regresado a la República Dominicana.

“Todo el mérito para las personas que fueron y tuvieron que volver porque ellos lo intentaron de una manera u otra. El que no lo intenta es el único que no va a lograr nada”, dijo Frank al comunicador Joel Ramírez en una entrevista que concediera para su canal de YouTube de este.

En la actualidad, el show que conduce junto a Chino “Aguacate” “La Gozadera” está número uno en la Gran Manzana. “Obviamente es difícil el mercado de Nueva York, esto no pasaba hace unos doce años que la radio en la que estoy este número 1”.

Brea habló de varios temas con Ramírez, quien se encuentra en Barcelona, España; entre los tópicos está su participación en la película “Flow Calle”, su crecimiento como profesional y las situaciones que se ha dado con los urbanos dominicanos.