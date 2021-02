LeBron James alcanza los 35.000 puntos en su carrera

LeBron James es otro hito más alto en su ascenso en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA.

En la primera mitad del partido del jueves entre Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets, James se convirtió en el tercer jugador en la historia de la liga en alcanzar los 35.000 puntos, uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone.

Abdul-Jabbar encabeza la lista de anotaciones de todos los tiempos con 38,387 puntos, y Malone tiene 36,928. Tal como está esta temporada, James necesita un poco más de 3.300 puntos para atrapar a Abdul-Jabbar. En cada temporada de su carrera, James ha anotado al menos 1,500 puntos, y ha superado los 2,000 puntos en una temporada 10 veces.

Estas son algunas de las tomas que llevaron a James al hito:

With this free throw, LeBron James becomes the 3rd player in NBA history to reach 35,000 career points, joining Kareem Abdul-Jabbar and Karl Malone!

Watch on TNT pic.twitter.com/UWaz1fnqFn

— NBA (@NBA) February 19, 2021