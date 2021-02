LaGuardia cancela todos los vuelos

NYP: Todos los vuelos desde el aeropuerto LaGuardia se suspendieron el lunes por la mañana en medio de una nevada masiva en la región de Nueva York.

«Toda la actividad de vuelo en #LGA ha sido suspendida debido a las condiciones climáticas actuales», publicaron los funcionarios del aeropuerto en Twitter.

«Las aerolíneas en #LGA han cancelado todos los vuelos comerciales por hoy».

All flight activity at #LGA has been suspended due to current weather conditions. Please contact your airline carrier for details on rebooking.

— LaGuardia Airport. Wear a Face Covering. (@LGAairport) February 1, 2021