Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

TMZ: Justin Timberlake dice que está arrepentido por las cosas desagradables que dijo sobre Britney Spears después de su ruptura… y mientras está en eso, también se disculpa con Janet Jackson.

Justin publicó su disculpa, que dice: «Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé».

Continúa echando la culpa más ampliamente al mundo del espectáculo. «La industria tiene fallas. Hace que los hombres, especialmente los blancos, estén listos para el éxito. Está diseñado de esta manera. Como hombre en una posición privilegiada, tengo que ser vocal sobre esto. No he sido perfecto navegando por todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado «.

Como saben, la infame relación de Justin y Britney comenzó a principios de los 90 cuando ambos eran estrellas en el revivido ‘Mickey Mouse Club’, y su amor por los cachorros floreció años más tarde a medida que su popularidad se disparaba.

Los dos hicieron pública su relación en 1999 cuando «Baby One More Time» de Britney se estaba disparando y Justin estaba con NSYNC. Cuando se separaron, se publicaron rumores de que ella engañó a Justin, y Justin fue a un programa de radio y se jactó de haber tomado la virginidad de Britney. También la apuntó en su éxito, «Cry Me a River».

En cuanto a Janet Jackson, él nunca dio un paso al frente para defenderla después del mal funcionamiento del vestuario durante el Super Bowl.