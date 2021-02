“Es perturbador”

Un video de 1998 en el que un ‘showman’ le lame el pelo a Jennifer Aniston alborota la Red.

Numerosas personas están mostrado su malestar por un video de 1998 reaparecido en las redes sociales en el que el famoso presentador de televisión David Letterman se mete en la boca un mechón de pelo de la actriz Jennifer Aniston, estrella de la serie ‘Friends’, mientras la está entrevistando. (Seguir leyendo…)

This jennifer aniston interview on David Letterman in 1998 is still disgusting to watch. pic.twitter.com/hEPT5jwVEZ

— chlo (@okayaniston) February 19, 2021