El cuerpazo de Iamdra Fermín

La comunicadora dominicana Iamdra Fermín muestra cómo quedó su cuerpo luego de dos embarazos.

Iamdra Fermín por Instagram

Muchas mujeres nunca estamos conformes con nuestro cuerpo🤷🏻‍♀️.

Será un complejo, o que nos comparamos con otras, o como yo, que después de que di luz no quedé igual de flaca que antes…

Pero tampoco fue que quedé mal…

Ahora bien… HAY UN TRUCO💅🏻:

Hace 15 años me aumenté el busto (no tenía nada) y me hice una lipo de “ancas” (esos son los chichos de la cintura)…

2 embarazos🤰🏻después, el resultado no está intacto pero estoy segura de que tiene todo que ver con la forma de mi cuerpo actualmente.

Se que hay muchas Madres de dos (o más) que están espectaculares y son completamente naturales, pero ese NO💁🏻‍♀️ es mi caso y quería que lo supieras.