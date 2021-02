La comida «sin químicos“ no existe

Yohanan Nunez

No compres productos con más de 5 ingredientes o ingredientes que no puedas pronunciar» dijo Michael Pollan en 2008 durante una entrevista promoviendo su libro «En Defensa de la Comida: Un manifiesto del comensal».⁣

Este adagio se popularizó entre los escritores y blogueros de comida y rápidamente los publicistas comenzaron a demonizar cualquier compuesto químico que fueran incapaces de pronunciar.⁣

Otra de las encargadas de difundir esta errónea idea fue Vani Hari “the Food Babe” al escribir que: y cito “si no puedes pronunciar algo, eso significa que no ha formado parte de la dieta normal de los seres humanos» mostrando una total ignorancia e irrespeto a los sistemas de nomenclatura química.⁣

Yo no le diera a consumir a ningún niño el alcaloide insecticida, herbicida y droga psicoactiva 1,3,7-trimetil- 1H-purina- 2,6(3H,7H)-diona 1,3,7-trimetilxantina pero yo y mis colegas de trabajo lo consumimos diariamente, incluso hasta 2 dosis diarias.⁣

El alcaloide que menciono no es más que la cafeína que consumimos en el té, el café y la coca cola.⁣

Nadie puede culparte por no saber química, es una ciencia compleja, pero no dejemos que el miedo y la ignorancia nos inhiban y nos atemoricen sin razón.⁣

Que un compuesto químico sea difícil de pronunciar no tiene NADA que ver con su toxicología, esto es una falacia anticientífica, y para demostrarlo es tan sencillo como el siguiente ejercicio mental:⁣

Las palabras «cianuro» y «arsénico» son fáciles de pronunciar pero «monóxido de dihidrógeno» no, los dos primeros son venenos muy potentes y el compuesto difícil de pronunciar es el agua.⁣

Menos quimiofobia y más aprendizaje, recordemos que el odio suele venir de la mezcla de ignorancia y el miedo. Ten esto MUY presente: químico y tóxico no son sinónimos.⁣

