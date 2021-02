Romeo Santos: “Por poco tiramos la toalla”

Con mensaje esperanzador Romeo Santos revela que en sus inicios “Aventura” fracasó.

Romeo por Instagram:

En esta foto tenía 14 años de edad. No entendía el negocio de la música.

Grabamos este disco con mucha ilusión, pero muy poca experiencia. Creo que vendimos 4 copias, las que compramos Lenny, Mikey, Henry y yo. Lol

Sentimos una decepción por el fracaso de esta producción, hasta el punto que, por poco tiramos la toalla. No entendíamos como un disco tan vacano (mis palabras textuales), no se había pegado.

Unos 2 años después conocimos un visionario – el señor Julio Cesar – que nos aseguraba que todas esas canciones de mi puño y letra, los arreglos musicales de Lenny, los coros de mi primo Henry, y el estilo de Mikey, si eran vacanas. El decía que el problema fue la poca calidad en las grabaciones y la pobre publicidad y mercadeo, entre otras cosas.

Años después, la mayoría de las canciones grabadas en “Los Tinellers” se pagaron. Pero después de acertar como Aventura bajo la dirección de Julio Cesar y el sello Premium Latín Music, el factor más importante que dejamos por desapercibido, no era la inexperiencia, o que necesitábamos una disquera. Fue que el tiempo de Dios es perfecto.

Hoy a mis 39 años de edad tengo otros ideales. Mi perspectiva es que nuestra fe en dios, nuestra perseverancia, disciplina y dedicación, son los factores que verdaderamente determinarán nuestro futuro.

Look for your genius talent, because we all have one.