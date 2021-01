Mujer muere dos días después de recibir la vacuna Pfizer

Un padre desconsolado pidió respuestas después de que una trabajadora de la salud portugués muriera dos días después de recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer.

Sonia Acevedo, de 41 años, recibió la inyección el 30 de diciembre y se descubrió que había sufrido una «muerte súbita» en su casa el día de Año Nuevo.

Pero aún no se ha determinado la causa de la muerte y las autoridades dijeron que seguirán los procedimientos habituales para averiguar qué sucedió.

Se espera que se lleve a cabo una autopsia de manera inminente y actualmente no hay evidencia que sugiera que su muerte esté relacionada con la vacuna.

Su padre, Abilio Acevedo, dijo al diario Correio da Manha: “Ella estaba bien. No había tenido ningún problema de salud. “Tenía la vacuna covid-19 pero no tenía ningún síntoma. No sé lo que pasó.

Solo quiero respuestas. «Quiero saber qué llevó a la muerte de mi hija». A pesar de que la encontraron muerta 48 horas después de recibir la vacuna, no se dice que la madre de dos haya sufrido efectos secundarios inusuales o extremos después de la vacuna.

Acevedo dijo que recibió la llamada para decirle que la habían encontrado muerta alrededor de las 11 de la mañana del viernes, pocas horas después de que comieran juntos en la víspera de Año Nuevo.

«Mi hija se fue de casa y nunca la volví a ver con vida», dijo.

La Sra. Acevedo trabajó en pediatría en el Instituto Portugués de Oncología en Oporto. Sus empleadores confirmaron que había sido vacunada contra covid-19 el 30 de diciembre y agregaron que no habían sido notificados de ningún «efecto indeseable» cuando le administraron la inyección o en las horas posteriores.

En un comunicado, el Instituto Portugués de Oncología dijo: ‘Con respecto a la muerte repentina de un asistente operativo de la OPI de Porto el 1 de enero de 2021, la Junta Directiva confirma el evento y expresa su más sincero pesar a familiares y amigos en la certeza que esta pérdida también se siente aquí’.

Artículo completo en Metro.