Elon Musk compartió en sus redes una foto junto a sus tres hijos en uno de los túneles construidos por su empresa, The Boring Company, debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas.

Under Vegas in @boringcompany tunnel yesterday with my boys pic.twitter.com/tLfOuiEdFm

— Elon Musk (@elonmusk) January 24, 2021