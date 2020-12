Tirador de Catedral de NY tenía mascarilla y gorra con bandera dominicana

(clic para agrandar foto)

Nueva York.–Un hombre armado fue asesinado a tiros por la Policía de Nueva York después de que abrió fuego cerca de personas que se habían reunido para ver cantar villancicos afuera de una iglesia emblemática de Nueva York. (Sigue leyendo aquí…)

Police fatally shoot gunman who opened fire during Christmas concert on front steps of NYC's St. John the Divine Cathedral https://t.co/SSMJr7gyaI

