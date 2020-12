El ‘peaje sombra’: Un asalto legalizado

Altagracia Salazar

Tenemos un pulpo tras las rejas y el ministerio público salió a buscar otro de dos cabezas, pero aparte tenemos una tenía o solitaria que chupa inmisericorde el erario con el llamado peaje sombra, como la tenía no hace ruido, pero se crece como los espaguetis aquellos sin importar la anemia del estado.

Tengo aquí la declaración de Díaz Rua cuando habló por primera vez del peaje sombra en la autopista de Samaná. Ningún presupuesto de se ha cumplido excepto el pago religioso y en aumento de un peaje que apuesto peso a cachimbo de tusa que fue amarrado de una manera tal que no hay forma de desatarlo. Cogentrix, Smith and Enron, Punta catalina son asaltos a mano armada.