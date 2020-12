Irving Alberti: «he sido detectado con Covid»

@IrvinAlberti

«Les comunico por este medio y a la vez le pido mis excusas a todo el que me he acercado en estos días. Hoy he sido detectado con COVID. Espero que todo el que haya estado cerca tome las precauciones de lugar y de nuevo les pido excusas, no tuve ningún síntoma, me hice la prueba porque me sentí que había estado muy expuesto. Jamás me hubiese acercado de solo haber tenido la duda.

Todo esta en control gracias a Dios y al Dr Jose Rafael Yunen que se ha mantenido en constante comunicación conmigo. Un abrazo y ya nos veremos de nuevo.