Actriz de «Home Alone» recrea famosa escena de la película

La actriz Catherine O’Hara ha encendido Internet después de recrear la icónica escena de gritos de «Home Alone 2» casi tres décadas después del estreno de la película.

La nostálgica devolución de llamada apareció por primera vez en un tributo de YouTube al difunto director de la película, John Hughes, pero desde entonces ha sido compartida por una cuenta de fan de TikTok, donde acumuló alrededor de 3,5 millones de visitas.

Catherine O'Hara recreates an iconic scene from 'Home Alone' 😱:pic.twitter.com/qPoBYq4cZT

— Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) December 1, 2020