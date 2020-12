Fernando Villalona se someterá a una cirugía bariátrica

El Mayimbe vía Instagram

Queridos seguidores, saben que siempre he sido transparente con ustedes y muchos se han preocupado por mi peso y salud, es por eso que quiero informarles que en esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido someterme a una cirugía bariátrica por mi salud…

…que será realizada mañana, pido a todos ustedes que me tengan en sus oraciones para que Dios me ayude y me de fuerzas porque habrá mayimbe pa’ rato , mañana les mostraré un recorrido en vídeo desde el primer dia , hasta el proceso de mañana que será mi operación, en la foto me acompaña el Dr Betances quién será el que me va a operar. Un abrazo a todos!