Vainas que algunos violadores del toque de queda le dicen a la policía

“Ustedes me tienen jarto con esta vaina ya”, “ven, méteme preso, ven”, “Tú no me conoces a mí, tú no sabes que te puedo mandar a cancelar?”, “ tú quieres perder el trabajo?”, “Yo nunca voy a dejar que te lleves mi camioneta y si lo montas en la grúa, serás responsable de lo que ahí se pierda”, “ese vehículo tu no lo tocas, además tú no sabes qué cosas de valor llevo yo ahí y por eso no puedes llevártelo”, “mira, mi suegra se puso mala y voy corriendo para su casa”, “Se me fue el gas y salí a comprar la cena de la familia y me agarró lo tarde”, entre otras coartadas dicen los conductores apresados.( Seguir leyendo…)

