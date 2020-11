Video | La leona del toque de queda

View this post on Instagram

Circula en redes sociales el video que muestra el momento en que una mujer, detenida durante el toque de queda, se enfrenta física y verbalmente con agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. El video llega a nuestra redacción a través de WhatsApp. #SINFinDeSemana