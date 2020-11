Vainas Tec | Una PC integrada en un teclado

Inspirada en las computadoras domésticas de la década de 1980, la compañía Raspberry Pi anunció el lanzamiento de la Raspberry Pi 400, una computadora personal completa integrada en un teclado compacto.( Seguir leyendo…)

🚨 New product 🚨 Raspberry Pi 400 is your complete personal computer, built into a compact keyboard. Available today from $70. https://t.co/YeUkamOHYc pic.twitter.com/rMANPeVi8t

— Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) November 2, 2020