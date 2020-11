‘Mucha gente asustada’

Altagracia Salazar

Hay gente que no duerme. Desde las alturas de sus penthouses o desde las distancias de sus verjas altas otean la llegada de fiscales, las luces de policía. Esos avisos de que te buscan.

Mientras Temo guapea en los medios, sus compañeros de partido abandonaron los restaurantes donde eran habitués. La cosa es tan seria que sus hijos que también eran habitués en otro tipo de establecimientos están recogidos y no es por la pandemia.

No duermen bien, con YANALAN controlando la mayoría de las fiscalías saben de las solicitudes de ordenes de cateo pero no pueden hacer nada.

Yo creo que deben esperar todo lo que se pueda porque supongo que el suplicio de la espera y la angustia que le provoca la posibilidad de la cárcel son más duros que la cárcel misma de la que es posible que algunos se libren porque no hay celdas para tanta gente.

Mis fuentes indican que las medidas para evitar el descontrol en Ciudad Nueva tienen que ver con eso y mientras tanto se oye la bulla en el play