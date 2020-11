Nueva vaina de Henry Santos (merengue típico con El Prodigio)

“En mi corazón suenan los tambores, tu presencia me pone a bailar, haces toda una fiesta a mi vida cuando te veo llegar”, reza uno de los párrafos de la romántica y movida nueva pieza musical del cantautor Henry Santos.

“I’m So In Love”, en español “Estoy tan enamorado”, es el título del nuevo sencillo que se trata de un romántico merengue típico que es una invitación a bailar. En esta ocasión lo hizo acompañado del maestro Krency García, mejor conocido como de “El Prodigio” y su magnífico acordeón.

“Es una chulería, siempre que escribo me meto en el personaje, y en esta canción ese personaje se adentra en el romance. Lo que presento en esta es lo que pasa cuando uno está enchulado que se viste de poeta y cuando viene a ver se va por ahí con palabras lindas”, expresa el multifacético artista.

Este sencillo “I’m So In Love”, autoría cien por ciento de Henry Santos, fue realizado bajo la producción Chris Hierro, y los arreglos del maestro El Prodigio.

“Confieso que esa canción la hice como en 2013, pero no fue hasta ahora que decidimos trabajarla. El Prodigio tomó esta canción y me la vistió de novia, fue mágico llevarla al maestro”, resaltó el intérprete de “Bésame Siempre” y “Cárcel de Dolor”.

Resaltó que: “el merengue y la bachata, ritmos autóctonos de República Dominicana son mi vida, pero también quisimos brindarle a la gente algo diferente, y más de la mano del maestro El Prodigio, con quien he creado una buena amistad”.

“Esta interpretación sale a pocos días antes de diciembre, “época de romance y alegría donde los corazones se sensibilizan. Sé que muchos se fascinarán de esta canción que denota puro amor para la persona de la que estás enamorado”.

Santos explicó que en enero de este año inició una gira participando con Aventura, pero tuvo que ser detenida debido a la pandemia del coronavirus, y ha aprovechado al máximo este tiempo de confinamiento en proyectos personales y en su propia compañía, una productora musical.

Henry Santos manifestó su satisfacción por este tema “Estoy tan enamorado”, el cual está disponible desde este viernes 13 de noviembre en todas las plataformas digitales y en sus redes sociales, especialmente su cuenta Instagram @HenrySantos.

Indicó que próximamente saldrá el video musical con una trama “que encantará al público”.

– Clic aquí para escuchar el tema por Spotify…

– Link directo: https://open.spotify.com/track/1sBw5joqbv2KgbpFopciq4?si=AN7CNTQXRZaUpk0_VN1rUg