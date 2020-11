Pisos de tierra por cemento: la primera beneficiaria

View this post on Instagram

El #GabineteDePolíticaSocial dio hoy el primer picazo para dejar inaugurado el proyecto “Cambio de pisos de tierra por cemento” que se realiza con apoyo del @BancoMundial a 1,414 hogares en pobreza extrema. La primera beneficiaria ha sido Ana Yibel López, madre soltera de 33 años y seis hijos, residente en el sector Villa Los Peloteros de #LosAlcarrizos, a quien el coordinador Tony Peña le informó que asumirá por cuenta propia el compromiso de amueblarle su casa. “Desde el Gabinete tenemos el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los dominicanos bajo nuestra responsabilidad en la Red de Protección Social. Son ciudadanos que merecen mejores oportunidades, y empezar por mejorar el entorno donde viven es un gran paso”, afirmó @tonypena_. El cambio de pisos de tierra se ejecuta con miras a solventar las deficiencias básicas de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad, que fueron identificadas por el @siubenrd con la base de datos de @prosolird. El proyecto beneficia a ciudadanos que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), dándole continuidad al Proyecto Integrado con el que se ha construido más de 8 mil pisos y remozado estas viviendas con cambio de maderas en mal estado, hojas de zinc, ventanas y pinturas.