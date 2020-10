Video | Cuando construyes donde no debes

View this post on Instagram

Algunas personas no terminan de entender que deben respetar los espacios públicos: y las aceras son fundamentales… ¡¡nuestra lucha es constante!!… apegados al deber y por la defensa del patrimonio de todos… a quienes violen la Ley y construyan donde NO deben ¡¡¡ #MANDARRIA!!! ⚒👷🏻‍♂️⚒ – 📍Urb. La Terraza