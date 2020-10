Palabras de Prince Royce para Romeo

View this post on Instagram

Crecí en el Bronx escuchando tantas canciones de Aventura que impactaron mi vida desde chamaquito, así como le pasó a miles de otros fanáticos. Todos tenemos esa canción de Romeo que hemos dedicado a alguien, ya sea para enamorar o por despecho 😈🥃🤣 El hecho de que el álbum latino de la década sea uno de bachata, tiene TANTO peso y es un gran orgullo para mi que pertenezca a mi bro, a quien admiro y respeto. También es un gran honor y orgullo saber que los Top Álbumes Latinos de la Década son Tropicales y uno de los míos ocupa el puesto #4. Cuando lancé mi primer sencillo, nunca pensé que esa persona que me inspiró y abrió el camino para mi, se convertiría en mi mentor y hermano mayor. Te lo mereces bro. Felicidades @romeosantos! 🇩🇴