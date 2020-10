Atacan a actor de Hollywood en calle de Manhattan

NYPD confirmó que Rick Moranis, actor retirado de Hollywood, fue atacado cerca de su casa en el Upper West Side de NYC por un extraño que irónicamente llevaba un sweater con el mensaje “I Love NY”. (Seguir leyendo…)

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020