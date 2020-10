Imágenes | La presidenta dominicana

View this post on Instagram

Melany Sharay, una destacada niña de 10 años de la provincia de Azua, celebró el Día de la Niña asumiendo el rol de Presidenta de la República por un día, al compartir durante toda una tarde con el Presidente @LuisAbinader . Al recibir a Melany, el Presidente le explicó los trabajos que realiza, los documentos y proyectos pendientes y la invitó a participar en una reunión que sostuvo con el vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático, donde la presentó como la Presidenta por un día. Acompañada de su abuelo y la Directora de Plan Internacional República Dominicana, Melany leyó al Presidente una carta en la que dijo representar a las niñas del país, destacó los valores que ha visto en el Presidente y pidió mayor protección para las niñas.