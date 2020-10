NY | Accidente aéreo en Queens

Queens,NY.–Una persona ha muerto y dos se encuentran estado crítico luego de estrellarse una avioneta en un muelle de Queens justo después de las 3 de la tarde del domingo, según informaron autoridades. (Sigue leyendo aquí…)

Chequea algunas imágenes a continuación

At approximately 3pm today a single engine seaplane crashed into a pier at Riverside Drive and 158 St on the Long Island Sound in Queens. FDNY members removed three seriously injured passengers from the wreckage and transported them to local hospitals. FDNY Operations continue. pic.twitter.com/pyuDgguowX

— FDNY (@FDNY) October 4, 2020