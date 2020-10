Fotografía restaurada de María Teresa Mirabal

View this post on Instagram

Las hermanas Mirabal han significado mucho en lo que respeta a la lucha por la igualdad y la democracia en la República Dominicana. De ellas, además de su inspiradora historia, se conocen pocas fotografías y en condiciones borrosas. Este domingo circula en las redes sociales una fotografía de María Teresa Mirabal restaurada con tecnología de Inteligencia Artificial y Photoshop, conforme a datos. La imagen en sí es la icónica que muestra a la más pequeña de las hermanas Mirabal con su pelo negro recogido en una cola larga que ondea de un lado de su rostro. La fotografía original es a blanco y negro y ahora se muestra a color. Amplía esta nota en el enlace de la BIO. Foto : Fuente externa #DiarioLibre #Actualidad #HermanasMirabal #MaríaTeresaMirabal