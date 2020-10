Video: Dominicana se vuelve viral en discurso de Trump

La misteriosa «mujer que asentía» que se volvió viral durante el ayuntamiento del presidente Trump el jueves por la noche ha sido revelada como una abogada de inmigración pro Trump y exreina de belleza que una vez se postuló para el Congreso.

Mayra Joli fue identificada como la mujer que asintió con entusiasmo e incluso mostró un cartel con el pulgar hacia arriba detrás del presidente mientras respondía preguntas de votantes indecisos en Miami, según el Miami Herald.

La ferviente partidaria de Trump incluso saludó al presidente después del ayuntamiento, publicando un video del encuentro en su Facebook.

“¡Te respaldamos! ¡Eres el mejor! Soy de República Dominicana, pero soy estadounidense. Soy estadounidense”, le dice a Trump.

“¿Sammy Sosa? Un amigo mío”, responde Trump.

“Sammy Sosa, me apoyó. Señor presidente, me postulé para el Congreso y él me apoyó”. Joli responde a gritos.



La ex reina de belleza cinco veces obtuvo el 2.5 por ciento de los votos en su carrera de 2018 como independiente para el 27 ° Distrito Congresional de Florida, perdiendo ante la demócrata Donna Shalala, informó el Herald.

Ella le dio crédito a Trump por ser su inspiración.

“No busco postularme porque necesite un cheque de pago, como Donald Trump”, le dijo al Herald. “No busco postularme porque necesito fama, como Donald Trump. Me postulo porque necesito que este país tenga éxito. Como Donald Trump, yo no bebo».

Joli es de Santo Domingo en la República Dominicana y reside en Coral Gables, según su página de Facebook. Es socia del bufete de abogados Joli ubicado en Miami.



También aparece como comentarista en la televisión en español, según el Herald.

Joli no hizo una pregunta en el ayuntamiento, que se celebró ante una audiencia de votantes indecisos.

