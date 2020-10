RD | Alerta por posibles inundaciones

View this post on Instagram

Una onda tropical se mueve sobre la parte central del territorio Dominicano e interactúa con una vaguada que se proyecta sobre la parte sureste del país, ambos fenómenos durante el desarrollo de la noche continuarán generando nublados con aguaceros o chubascos, tronadas ocasionales sin descartar posibles ráfagas de viento sobre las regiones; este, nordeste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza que en algunos puntos podrían extenderse, inclusive en la madrugada. Por lo que este Centro de Operaciones de Emergencias mantiene y aumenta el nivel de alerta Verde para las provincias: Monte Plata El Seibo San Cristóbal Hato Mayor La Altagracia Peravía San Pedro de Macorís La Romana Azua El Gran Santo Domingo Monseñor Nouel La Vega San José de Ocoa