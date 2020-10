Celinés Toribio de luto

View this post on Instagram

🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 Mis primeras memorias en mi niñez de amor incondicional , las tengo con mi abuela quien hoy se nos fue a los 93 ańos de un paro cardíaco. Solo les puedo decir: AMEN, AMEN MUCHO EN VIDA A SUS SERES QUERIDOS 🙏 • Yo la ponía a hacer “trompita” y ella me seguía el juego. Algo me dijo “ve y pásate una tarde con ella” y que bueno que le hice caso a esa voz porque el sábado pasado antes de mis vacaciones, fue la última vez que la vi con vida 😥 Hace 8 horas, la abrasé pero solo estaba su cuerpo frío 😞 Que en paz descanse Mamá Isabel. #miabuela #isabelita #buenasnoches