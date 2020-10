Explota una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Polonia

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 5,4 toneladas explotó este martes en Polonia, en el fondo del canal Piast, que conecta el mar Báltico con el río Oder, mientras zapadores de la Armada polaca intentaban desactivarla sin causar heridos.

Biggest WWII bomb ever found in Poland exploded under water on Tuesday as Polish navy divers tried to defuse it. Fortunately no one injured.

RAF ‘Tallboy’ containing 2,400kg of explosive went off during deflagration process in Piast Canal, Swinoujsciehttps://t.co/D3AHYVL13W https://t.co/AUb0NVVM5V

