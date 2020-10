Video | Avianca vuelve a operar entre RD y Colombia

View this post on Instagram

Seguimos abriendo nuestras puertas al mundo 🙌 Con mucha alegría recibimos esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, el primer vuelo de la aerolínea @avianca, luego de la reapertura de fronteras en Colombia. A partir de hoy, @avianca tendrá un vuelo semanal con su ruta Bogotá- Santo Domingo 🛫 Si estás interesado en viajar a Colombia próximamente, estos son los requisitos que exige el gobierno de este país para permitir el ingreso de pasajeros internacionales: • Presentar el resultado negativo de una prueba PCR para coronavirus realizada con máximo 96 horas de antelación al viaje, 96 horas previas al vuelo, contadas a partir del momento en que se realizó la prueba. • Realizar el proceso de control migratorio a través de la aplicación Check-Mig, en el sitio web https://www.migracioncolombia.gov.co/ de Migración de Colombia, desde las 24 horas previas, y hasta una hora antes del vuelo. • Descargar la aplicación Coronapp, del Gobierno de Colombia, que permite que los ciudadanos reporten su estado de salud previo al vuelo y durante los 14 días posteriores al mismo. 📸: @santoscanelajoel