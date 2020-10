MP3 – Nueva vaina de Andre Veloz

View this post on Instagram

Esta Noche El dúo de la historia @AndreVeloz y @DeryGracito unen sus talentos en “Apaga el televisor”. Tonight El tema, estará disponible en las principales plataformas digitales, fue producido por ambos artistas. “‘Apaga el televisor’ es una canción de amor atípica. Uno de mis mayores objetivos es componer canciones honestas sobre emociones y experiencias humanas del día a día, de la gente normal que a la hora de la verdad tiene que enfrentar la realidad. Mi meta es ofrecer canciones de la vida real, porque hasta en la costumbre podemos encontrar cosas valiosas y bellas. Disfruto crear canciones con las que la gente común como yo se pueda identificar. #bachatadance #labachatera #AndreVeloz #bachatadominicana #derygracito #apagaeltelevisor