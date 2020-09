Felix Portes

Si ud. no tiene permiso para circular, quédese en casa y no desafíe a las autoridades… Ud sabe que hay toque de queda a nivel nacional, no alegue maltrato de las autoridades ni diga que ud es un «ciudadano ejemplar». El ciudadano ejemplar respeta el toque de queda y autoridades. [Fuente…]

Relacionado:

Chef dominicano furioso tras ser detenido por violar toque de queda…