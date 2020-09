Tipo utiliza una serpiente como mascarilla

Una serpiente no puede ser utilizada como mascarilla contra el coronavirus, recordaron las autoridades de Mánchester, en el norte de Inglaterra, tras la publicación de fotografías que muestran a un usuario de autobús con un reptil enrollado sobre la boca. (Seguir leyendo…)

Chequea estas imágenes:

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020