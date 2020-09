Muere el actor Kevin Dobson

Kevin Dobson, un actor veterano mejor conocido por sus papeles en dramas de televisión y telenovelas, murió de un ataque al corazón.

Dobson, una estrella en el clásico programa de detectives de los 70 «Kojak» junto con la telenovela en horario estelar «Knots Landing» en los 80 y principios de los 90, murió el domingo según el Consejo de Veteranos Unidos del Condado de San Joaquín. Es un veterinario del ejército que una vez se desempeñó como presidente del consejo.

Kevin entró en la actuación en 1968 cuando consiguió un papel en «One Life to Live», que lo puso en un camino lleno de papeles televisivos habituales incluidos «The Doctors», «Mod Squad» y «Emergency!»

Se convirtió en un rostro más reconocible después de protagonizar junto a Telly Savalas como Det. Bobby Crocker en «Kojak». Luego, en 1982, obtuvo su papel más notable como Mack MacKenzie en el drama de CBS, «Knots Landing» que le valió 5 premios Soap Opera Digest.

Luego aparecería en varias otras telenovelas populares como «The Bold and the Beautiful» y «Days of Our Lives», junto con un puñado de películas.

Los créditos más recientes de Dobson incluyen anuncios como invitado en «House of Lies» y «Anger Management». También aparecerá en la serie de televisión «12 to Midnight» el próximo año.

Kevin le sobrevive su esposa y sus 3 hijos. Tenía 77 años.