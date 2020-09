Video: Muere sacerdote en plena misa

Un sacerdote católico se desplomó y murió mientras daba un sermón en su iglesia, en la ciudad de Douala, al occidente de Camerún, durante la misa dominical del pasado 30 de agosto.

En las imágenes, compartidas en Twitter por Chidi Odinkalu, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, se puede ver al reverendo padre Jude con una mascarilla, hablando a su congregación en francés desde el púlpito, antes de hacer una pausa y aparentemente tener dificultades para respirar. (Seguir leyendo…)

Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98

— Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020