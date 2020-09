Abre sus puertas el Zoológico Nacional Dominicano

View this post on Instagram

¡DETENGAN SUS CABALLOS! Si, estamos publicando nuestro protocolo #COVID19 para visitantes, porque esperamos abrir muy pronto, peeeeero, aun no tenemos lista la fecha de apertura, no se nos pongan tristes, que estamos avanzando 😂 Ahora, el paso siguiente es que guarden esta publicación y se aprendan este protocolo de "pe a pa", que no queremos excusas, olvidos ni mareo, cuando finalmente abramos y vengan, ¿entendido? 🤨 #zoodom #covidianidad NOTAS: 1. VER CONTINUACIÓN EN EL SIGUIENTE POST. 2. LAS RESERVAS NO SE TOMARÁN POR REDES SOCIALES.