TBT Histórico | El primer piloto aviador dominicano

A Zoilo Hermógenes García se le considera el primer piloto aviador dominicano. . También denominado como el padre de la aviación dominicana, Mojito, como se le conocía entre amigos, fabricó en el 1911 el avión que superó a la aeronave construida por los hermanos Orville y Wilbur Wright en 1903 y dada a conocer en 1906, al cual llamó Poliplano. . García realizó estudios de ingeniería civil en Francia y luego regresó a República Dominicana con el afán de realizar su sueño. . Para Pedro Domínguez, presidente de la fundación “Vuelos seguros”, el principal aporte del inventor dominicano fue el de la posición de sentado del tripulante del avión, como hoy en día se utiliza, a diferencia del modelo de los hermanos Wright, donde el piloto iba acostado, y el de Santos Dumont, donde el aviador viajaba parado. . Además que colocó ruedas al tren de aterrizaje, como lo hizo Santos Dumont en su Bis 14 en el 1906 y diferente a los hermanos Wright, que poseía esquíes entre otros aportes importantes. . Fue volado por su propio inventor en La Vega, donde lo fabricó, y luego fue llevado a los Estados Unidos donde fue exhibido en la Feria Aeronáutica de Nueva York, en Nassau Boulevard, Long Island. . Zoilo García patentizó los planos de su invento y aunque recibió numerosas ofertas en Estados Unidos para que lo vendiera, se negó a hacerlo por nacionalismo. . Mojito también se destacó en la República Dominicana en la construcción de faros, puentes, líneas férreas, casas y otras edificaciones, como secretario de Obras Públicas. . La obra literaria titulada “El aviador”, de la editorial loqueleo, escrita por Dinorah Coronado y Ruth Herrera, habla de la historia de este transcendental inventor y piloto dominicano. . #SabíasQué #somoslaFARD #elaviador #zoilogarcia #culturayAviación