RD | Un especial de stand up comedy

View this post on Instagram

Debido a que muchos compañeros del humor se han visto sin la posibilidad de trabajar con normalidad, estamos creando en la plataforma de YouTube un especial de stand up comedy, todos los fines de semanas tendremos diferentes humoristas Dominicanos y extranjeros. Suscríbete y activa las notificaciones www.youtube.com/mananerord @entarimard @listindiario