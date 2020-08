View this post on Instagram

El Ing. Serafín Canario asumió este Martes 18 de agosto la Administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina de manos de el Doctor Jaime Aristy escuder, quien fue su administrador durante los últimos 3 años, en presencia de el Ministro de Energía y Minas Ing. Antonio Almonte.