Pamela Sued se recupera de un fuerte dolor

Lo primero es que ESTOY BIEN y ya EN CASITA finalmente🙏🏼♥️. Les comparto este post a modo de gratitud y en cierta forma mantenerles informados sobre mi salud. Les había contado que el pasado domingo me llevaron a emergencia a las 4am con un fuerte dolor en el lado izquierdo de la pelvis [un dolor muy agudo parecido al de apendicitis, pero del lado contrario]🥴. Tenia nauseas, escalofríos y ese dolor punzante que apenas me dejaba respirar. Luego de canalizarme y pasarme calmantes, regresé a casa a las 6am [gracias @puntacanadoctors ]. Ese mismo día, a media mañana, me ingresaron en otra clinica para profundizar, realizarme los estudios de lugar y dar con un diagnostico. Mis exámenes salieron bien [hemograma, sonografía, radiografía]. Todo parecía indicar que se había tratado de una ovulación fuerte [que me suele doler, pero nunca con esta magnitud]. Nos vamos a casa. El lunes amanecí nítida. Ustedes me vieron rututiando en mi moto🛵💨. Todo iba de maravilla. Amaneciendo martes a las 5am arrancó haina a moler… el dolor nuevamente🤢. Decidimos volver al centro médico, me ingresaron y con el dolor en sus buenas empezaron a buscar la causa y origen del mismo. Hasta que finalmente me diagnosticaron con cálculos [piedras]. Nada… se supone que ya la expulsé [rogándole a Dios que así sea🙌🏼]. Estoy sana, en casa. Agradecida de los doctores que me atendieron con tanto cariño y con un cuidado muy especial en @imgpuntacana [Dr. Russo, Dra. Amador, Dr. Guzmán, Dr. Martinez] ¡EXCELENTES! 👏🏼👩🏻‍⚕️🏨 Y de último pero no menos importante, mi profunda gratitud a mi corredor @momatoscorredores que son LO MAXIMITOOOO👍🏼 [uno tiene su seguro y ruega no usarlo, pero cuando toca… Uffff! Que tranquilidad]. Love youuuu @mljose 😘 ¡GRACIASSS GRACIASSSS!