Quieren romper el Récord Guiness del mangú más grande del mundo

Ya están listos para el reto de romper un récord mundial de Guinness Word Record The Largest Serving of mangu. Presentamos al equipo líder de este magno evento: @chefmariamarte @pamelacastlechef @amilkargonellchef @elchefdavidnunez Team Leaders: @chef_lenintv @lacocinadearismendy #chefarismendylopez #chefleonardo @activechef @chefaquino8 Para más información de Voluntariado & Participación, @gonellenterprise 978.941.7303 For @gonellenterprise it is more than an honor to announce that we are up for the challenge of breaking a Guinness Word Record The Largest Serving of Mangu. We present the leading team of this great event: @chefmariamarte @pamelacastlechef @amilkargonellchef @elchefdavidnunez Team Leaders: @chef_lenintv @lacocinadearismendy #chefarismendylopez #chefleonardo @activechef @ chefaquino8 For more information on Volunteering & Participation, @gonellenterprise 978.941.7303 Photo @diegofotographika #gastronomia #chef #food #republicadominicana #dominicanagourmet #guinness #recordguinness #mangu #cocinadominicanapruebalaypromuevela #cocinadominicana