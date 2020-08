Madre de Liz Maria: «La búsqueda no puede parar»

View this post on Instagram

Las autoridades suspendieron la búsqueda del cuerpo de la niña asesinada por fuere oleaje en aguas del Mar Caribe. La madre pide a las autoridades que no se detengan, durante sus declaraciones se desmayó y tuvo que ser asistienda por los moradores del sector ensanchez Isabelita que se han unido a exigir justicia. Un reporte de de @j_acostam para #rcnoticias #robertocavada